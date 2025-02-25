В Пензе следствие начало проверку после гибели человека на пожаре

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы приступил к проверке после гибели женщины при пожаре в доме во 2-м Объединенном проезде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Пожар произошел ночью 24 февраля. В доме нашли мертвую 84-летнюю женщину со следами термического воздействия на теле. Из горящего строения удалось спастись ее 63-летнему сыну.

Согласно предварительным сведениям, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, после проверки им предстоит принять процессуальное решение.

Павел Фролов