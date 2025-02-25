Пермская еврейская община прокомментировала инцидент с обрушением строящегося центра

Пермский еврейский благотворительный центр сообщил детали вчерашнего инцидента на строительстве еврейского центра. Организация на своей странице в ВК называет ее «технической аварией». Она произошла после бетонирования одного из участков перекрытия первых этажей: обрушились временные конструкции лесов, поддерживающих плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы.

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Подрядчиком выступает ООО «Пермь-Уралстальконструкция». Ее репутация и опыт у девелопера сомнений не вызывают.

Напомним, инцидент произошел вчера в 22-00. Рабочие покинули объект за два часа до этого. Пострадавших в результате обрушения не было. Еврейский центр заявляет, что будет проведено тщательное расследование инцидента.

Застройщиком объекта выступает «Еврейская община города Перми». Еврейский благотворительный центр начался возводиться летом прошлого года на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м, через дорогу от здания Дома культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25.