Жительница Кузбасса пойдет под суд за оправдание теракта в «Крокус Сити Холл»

В Кузбассе осудят жительницу Таштагольского районе по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, весной прошлого года фигурантка дела на своей странице в соцсетях оставила комментарий, «направленный на признание и одобрение идеологии терроризма». Речь идет о теракте в «Крокус Сити Холл», пояснили источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах.

На период расследования решением суда жительницу Кузбасса поместили под стражу. Обвинения ей, как писал «Ъ-Сибирь», были предъявлены в октябре прошлого года.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по персоналу и посетителям. Тогда погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

Александра Стрелкова