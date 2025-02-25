Экс-главу красноярского аэропорта ждет суд из-за выкатившегося за полосу Ан-24

В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор аэропорта Светлогорска (Туруханский район), которому предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2024 года директор аэропорта не обеспечил готовность взлетно-посадочной полосы и сообщил недостоверные сведения о замерах коэффициента сцепления диспетчеру полетно-информационного обслуживания. Из-за ненадлежащей подготовки летного самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа выкатился за пределы ВПП примерно на 15 м.

В Росавиации тогда сообщили, что воздушное судно выполняло рейс из красноярского аэропорта Черемшанка, на его борту находились 19 человек: четыре члена экипажа и 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. У самолета оказались повреждены законцовки лопастей левого двигателя. Ведомство классифицировало случившееся как «серьезный авиаинцидент».

Илья Николаев