В Башкирии задержали 17-летнего подростка за сбор данных о Рязанском НПЗ

В Башкирии задержали 17-летнего молодого человека, который собирал данные для украинских спецслужб о Рязанском НПЗ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На допросе задержанный рассказал, что его отца мобилизовали в 2022 году и сейчас он находится в госпитале. После поступления в вуз осенью 2024 года молодой человек разместил объявление о поиске подработки, там его «нашли украинские кураторы и завербовали».

Сначала задания были простыми: нарисовать граффити, сделать фото мечетей. За каждое из этих заданий он получал деньги. На новогодних каникулах ему предложили поехать в Рязань и снять видео нефтеперерабатывающего завода. За выполненную работу ему перевели около 65 тыс. руб.

Задержанный рассказал, что отказался снимать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии и предложил куратору нанимать других людей для выполнения заданий.

«Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов»,— рассказал молодой человек.

Действия задержанного квалифицируются по статьям, связанным с терроризмом и государственной изменой. Устанавливаются возможные сообщники. Молодому человеку и его подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.