Спасатели добираются пешком до туристов, застрявших из-за схода лавины в Сочи

Специалисты спасательного отряда приняли решение добираться пешком до двух сноубордистов, которые оказались в зоне схода лавины в горах Сочи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале. Пострадавшие находятся далеко от оборудованных трасс курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Сноубордисты вышли на связь со спасателями и сообщили свои координаты. Один из них предпринял попытку найти третьего участника происшествия — лыжника, используя лавинное снаряжение. Информации о местонахождении пропавшего пока нет.

Продвижение спасателей к месту происшествия затруднено из-за сложного рельефа местности, высокой лавинной опасности и неблагоприятных погодных условий. В поисковой операции участвуют сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и службы спасения курорта «Роза Хутор».

Мария Удовик