СМИ: при строительстве еврейского центра в Перми рухнули перекрытия

Во время строительства еврейского центра в Перми на улице на Малкова обрушились залитые перекрытия, сообщает Properm.Ru. Инцидент произошло сегодня вечером, других подробностей пермские СМИ не приводят. Пострадавших при обрушении, по предварительным данным МЧС, нет, сообщает портал. Застройщик объекта - «Еврейская община города Перми» о ЧП не сообщала.

Напомним, еврейский благотворительный центр начался возводиться летом прошлого года на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м, через дорогу от здания Дома культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25. Разрешение на строительство объекта было выдано еще в 2021 году, 14 марта 2024 года община продлила действие разрешения. В трехэтажном здании планируется разместить лекционные аудитории, библиотеку, музей, помещения для досуга, семейный и молодежный центр. Также в нем обустроят зал для проведения торжеств, столовую на 60 посадочных мест с кухонным блоком, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и дошкольников.