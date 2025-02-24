Следствие начало проверку после гибели волгоградца на пожаре в Линево

В Жирновском районе Волгоградской области следствие приступило к проверке после гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, пожар произошел в частном домовладении рабочего поселка Линево сегодня, в понедельник, примерно в 06:00. Во время тушения огнеборцы нашли тело местного жителя. Предварительно, он проживал один.

Очаг возгорания находился в спальной комнате. К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов