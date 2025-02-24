Термальная стадия

Проект реновации центрального городского пляжа в Перми может реализовать другой свердловский инвестор. Как выяснил «Ъ-Прикамье», строительством водно-оздоровительного комплекса займется структура ООО «ББ-Урал», управляющего термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге. По словам члена градсовета Павла Черепанова, бизнес-идея компании будет рассмотрена на ближайшем совете по предпринимательству. По данным источника, объект разместится на участке рядом с Коммунальным мостом на берегу Камы. Ранее похожий комплекс на центральном пляже планировала возвести екатеринбургская компания «ЮГА», но ее проект был лишен статуса приоритетного инвестиционного. Планы реорганизации пляжного пространства появились у городских властей в 2023 году. Эксперты находят выбранную локацию вполне подходящей для термального комплекса из-за близости к природному ландшафту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На вчерашнем заседании регионального градсовета были представлены планы дальнейшей реновации городского пляжа в центре Перми. По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, члена градсовета Павла Черепанова, продолжается рассмотрение предложений инвесторов по обустройству водно-оздоровительного комплекса на берегу Камы. Ранее на участке рядом с Коммунальным мостом на правом берегу Камы планировался водный комплекс компании «ЮГА-Пермь», который был лишен статуса приоритетного инвестиционного осенью прошлого года.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Черепанов, на ближайшем совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата будет рассмотрен проект дочерней структуры свердловского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден». По его словам, эта инициатива имеет «более масштабный, в отличие от „ЮГА-Пермь“, формат». «Пока сложно сказать, на каком именно участке можно разместить объект, так как территория для реновации пляжа рассматривается целиком»,— подчеркнул господин Черепанов.

В декабре 2024 года стало известно, что девелопер из Екатеринбурга ООО «ББ-Урал» (входит в ГК BadenFamily) планирует реализовать в Перми проект строительства термального комплекса со spa-услугами. Для этого было создано дочернее ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь». Тогда в пресс-службе свердловской компании пояс­нили, что проект «находится на стадии обсуждения» и его детали пока неизвестны. Согласно официальному сайту ГК, водный центр «Баден-Баден» включает в себя термы, spa-комплекс, морской и массажные бассейны, несколько видов бань и саун, кафе и гостевые дома.

В городской администрации «Ъ-Прикамье» пояснили, что на сегодня предложений о размещении водного комплекса от инвестора не поступало. В пресс-службе застройщика отметили, что конкретного решения по локации нет. По словам источника «Ъ-Прикамье», водно-оздоровительный объект планируется обустроить в Камской долине, на участке городского пляжа ниже ул. Борцов Революции.

Напомним, ранее на участке правого берега Камы в районе Камской долины возведение водно-оздоровительного комплекса планировало ООО «ЮГА-Пермь» из Екатеринбурга. Однако минувшей осенью проект компании, подконтрольной владельцу ООО «Уралинтерьер» Юрию Балуеву, был лишен статуса приоритетного инвестиционного. Таким образом, он не получил в аренду участок под реализацию проекта. «ЮГА-Пермь» собиралось открыть термальный комплекс общей площадью 5,7 тыс. кв. м с круглогодичными закрытыми и открытыми бассейнами, банями, саунами, с предоставлением косметических и spa-услуг. В планах инвестора были также гостиница, песчано-галечный пляж и пляж на траве. Снятие статуса с проекта связано с наличием существенных отклонений от графика. ООО «ЮГА-Пермь» якобы нарушило условия соглашения с регионом. В частности, компания не смогла соблюсти сроки согласования площадок под комплексы и подготовки межевого плана. Инвестор объяснял это сложностями вовлечения участков в проект. Компания также не подтвердила намерения перейти к активным строительно-монтажным работам в Березниках, где планировала возвести филиал комплекса.

Связаться с представителями «ЮГА-Пермь» «Ъ-Прикамье» не удалось, запросы Юрию Балуеву и гендиректору Елене Солдатовой остались без ответа. В краевом мин­эке на запрос о статусе проекта оперативно не ответили.

Планы возвести spa-комплексы и бассейны под открытым небом на центральном пермском пляже появились в начале 2023 года. Тогда городские власти анонсировали проект развития мест отдыха у Камы в Ленинском районе города. Летом 2024-го региональное мин­имущества утвердило документацию по планировке территории для строительства водно-оздоровительного комплекса на пляже ниже ул. Борцов Революции. Речь идет о площадке, ограниченной ул. Борцов Революции и ул. Спешилова и зданиями по ул. Борцов Революции, 152в, 146а, 124/2 и ул. 2-й Камской, 4а. Соглас­но проекту планировки, в перечисленных границах, на площади в 5,26 га, разместят объекты водно-оздоровительного комплекса высотой до четырех этажей. 3,37 га выделены для объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Так, строительство водно-оздоровительного комплекса планируется на ул. Новой.

По словам руководителя «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, выбранная территория выглядит вполне логичной и удобной для реализации проекта термального комплекса. По словам господина Бесфамильного, существующие водно-оздоровительные комплексы в Перми располагаются не в самых экологически удачных территориях. «Во-первых, новый объект будет находиться в непосредственной близости к воде, что дает инвестору больше технических вариантов для проектирования. Во-вторых, до Камской долины удобно добираться жителям левого и правого берегов»,— считает эксперт. Он отметил также, что, вероятно, потребуется расширение дороги, ведущей в Курью. Трудности также могут возникнуть с возведением фундаментов объектов — из-за геологических особенностей участка.

Анастасия Леонтьева