В Рыбинске у собственников изымут землю под домом после обрушения

В администрации Рыбинска подписали постановление об изъятии земельного участка под зданием по адресу Волжская набережная, дом №151. Об этом сообщают «Рыбинские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что часть дома обрушилась 3 января. В доме находятся шесть квартир, офис и кафе, жильцы которого временно размещены в маневренном фонде.

Администрация отметила, что все помещения принадлежат физическим лицам, что усложняет процесс вмешательства в ситуацию. Дом был признан аварийным в 2015 году и требовал реконструкции. После обрушения с собственниками провели совещание, на котором их предупредили о критическом состоянии здания. Им было дано время до 3 февраля для разработки проектно-сметной документации.

По словам Алишера Рустамова, заместителя главы Рыбинска, собственники не предоставили информации о планах по устранению угрозы обрушения и реконструкции здания. В связи с этим было принято решение об изъятии земельного участка в пользу города для проведения противоаварийных работ. Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.

Антон Голицын