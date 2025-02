Умерла соул-певица Роберта Флэк

Американская соул-певица Роберта Флэк умерла в возрасте 88 лет, пишет Variety со ссылкой на представителей артистки. Наибольшую известность госпожа Флэк получила после выхода джазовой баллады «The First Time Ever I Saw Your Face» («Когда я впервые увидел твое лицо»). За эту композицию она получила «Грэмми» в 1973 году.

«Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она мирно умерла в окружении своей семьи»,— говорится в заявлении представителей певицы.

Роберта Флэк родилась 10 февраля 1937 года в штате Северная Каролина в семье музыкантов. Она начала играть на пианино в возрасте девяти лет, а в 15 лет ее приняли в Университет Говарда, где она стала одной из самых молодых студенток.

Свой дебютный джазовый альбом госпожа Флэк записала в 1969 году за 10 часов, пишет The Guardian. Настоящую популярность певица обрела в 1972 году, когда Клинт Иствуд использовал ее песню «The First Time Ever I Saw Your Face» в своем первом фильме «Сыграй мне перед смертью». В 2018 году менеджер Роберты Флэк сообщил, что несколько лет назад у нее случился инсульт.