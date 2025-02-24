В Южном районе Новороссийска отключили отопление в 21 доме из-за аварии

Двадцать один многоквартирный дом в Новороссийске остался без отопления из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления. Специалисты АТЭК обнаружили затопление тепловой камеры на улице Куникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На месте работает ремонтная бригада. Ведутся работы по откачке воды и дренированию трубопроводов для определения характера повреждения.

С 18:00 без отопления находятся дома №№ 67, 95, 97 на Героев-десантников; №№ 52А, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66 на улице Куникова, №№7,9,11,13,15,19,21,23 на улице Малоземельской.

Время возобновления теплоснабжения будет объявлено позже.

Наталья Решетняк