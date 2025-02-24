«Европа пытается контрнаступать»

В Киев прибыли руководители Европейского союза. Стране обещана масштабная военная и финансовая помощь. Однако союзники пока не могут согласовать контуры новой стратегии поддержки в изменившихся условиях. Между тем на сегодня, 24 февраля, в Генассамблее ООН намечено голосование по двум проектам резолюции на тему украинского конфликта. Американский более мягкий в отношении России, европейский, соответственно, жесткий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западный мир неожиданно раскололся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Киеве проходят мероприятия по случаю трехлетней годовщины начала широкомасштабных боевых действий. Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о своей отставке. Это было вынесено в заголовки мировых СМИ и подавалось как главная тема. Хотя Владимир Александрович классическим образом дал понять, что никуда уходить не собирается. Мол, я, конечно, за власть не держусь и вечно править не намерен, могу вот прямо сейчас покинуть свой пост, но не просто так, а в обмен на что-то значимое, например, на членство Украины в НАТО. Учитывая, что подобное в обозримой перспективе маловероятно, Зеленский пока остается. Выборы он провести готов, но после отмены военного положения. Когда это произойдет, мы пока не знаем.

Что еще важно отметить, соглашение с США по редкоземельным металлам, скорее всего, будет скоро подписано. Украинская делегация отправляется в Америку вести непростые переговоры. Также в понедельник, 24 февраля, в украинскую столицу прибыли европейские союзники. В частности, руководство Европейского союза обещало Украине дальнейшую поддержку: введен 16-й пакет антироссийских санкций, будет и 17-й пакет. Однако единая стратегия взаимодействия пока что не одобрена. И даже общее заявление Евросоюза по сложившейся ситуации не согласовано. Слишком много разногласий.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер начинают личные переговоры с Дональдом Трампом. Как видится, общий смысл в том, чтобы он хотя бы вспомнил, что Европа вместе с Украиной — это партнеры и друзья Америки. Сегодня так уже не кажется. Это, пожалуй, главное изменение, которое может иметь далеко идущие последствия. Теперь что касается перспективы мирных переговоров: делегации России и США вроде бы на этой неделе действительно встречаются, но касаться это будет вроде как исключительно восстановления работы посольств.

Еще стоит обратить внимание на заявление победителя выборов в Германии и, возможно, нового федерального канцлера Фридриха Мерца о том, что сделка США и России по Украине без Украины и Европы неприемлема для Старого Света. И он как может защитит интересы старушки Европы. Мерц готовится возглавить страну в непростое время, впрочем, политик он опытный, для него это шанс громко заявить о себе.

Как бы то ни было, Европа пытается отойти от шока и даже организовать что-то наподобие контрнаступления в защиту либеральных ценностей. Сложно сказать, каковы у них перспективы на этот счет. К слову, и наступление Трампа может выдохнуться. Слишком уж резко он начал. И главное, что осязаемого результата как не было, так и нет. Но есть эйфория одних и растерянность других. Какое-то время они все, видимо, будут приходить в себя и пытаться встать на реальные рельсы. Пока ничего особо не получается, но есть громкие красивые фразы и разговоры о том, что все пропало.

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Дмитрий Дризе