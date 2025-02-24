В Жигулевске представителя сотового оператора оштрафовали за продажу сим-карт без заключения договоров

В Жигулевске прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при заключении от имени операторов подвижной радиотелефонной связи договора об оказании услуг. Об этом сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что коммерческий представитель одного из сотовых операторов осуществлял продажу сим-карт без заключения договоров, он не требовал документы, удостоверяющие личность.

В отношении должностного лица и юридического лица были возбуждены дела по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Неисполнение установленных законодательством в требований к заключению договоров об оказании услуг связи»

В итоге мировым судом директор и юридическое лицо были оштрафованы на общую сумму 360 тыс. руб.

Алексей Алексеев