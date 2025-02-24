DOGMA приступила к строительству еще четырех корпусов ЖК «Порто-Ново»

Федеральный девелопер DOGMA продолжает строительство жилого квартала в Приморском районе Новороссийска – «Порто-Ново»

Стартовали работы по устройству котлованов 2, 5, 7, 9 корпусов.

Монолитный каркас возводят на 1, 3, 4, 6 и 10 корпусах на уровне 0-10 этажей. Завершено проектирование ливневого коллектора и котельной, рассчитанной на жилые дома, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и детский сад. Сейчас документация по коллектору проходит согласование сторонними организациями, чьи сети пересекают ливневую канализацию объекта. Проект котельной находится на согласовании в ресурсоснабжающей организации, после завершения согласовательных процедур, команда приступит к его реализации.

Всего в комплексе построят 10 домов переменной высотности – 9 и 18 этажей. Благоустройство, соцобъекты и инфраструктура займут 8 гектаров, это 60% всей территории проекта, планируется всесезонное озеленение. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Внутри закрытых дворов расположат игровые площадки для самых маленьких, а также зоны для отдыха с теневыми навесами и занятий «тихими» видами спорта. Спортивный хаб, гостевые парковки разместят рядом с территорией жилого комплекса. За пределы дворов также вынесут зону барбекю.

Рядом со стройплощадкой работает офис продаж, где клиенты могут оценить локацию, более подробно ознакомиться с проектом и подобрать подходящий для себя вариант. В «Порто-Ново» к покупке доступны квартиры как с предчистовой, так и с готовой отделкой, уникальные лоты с террасами и видом на горы, кладовые и подземный паркинг. Менеджеры компании подберут наиболее комфортные условия покупки – расскажут об актуальных акциях, предложат выгодные ипотечные программы, помогут рассчитать платеж и направить заявки в банки. Офис продаж на улице Красина работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Узнать более подробную информацию о проекте, ценах, акциях и спецпредложениях можно по телефону 8 800 222 22 68, на сайте компании или в официальном телеграм-канале.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА ВОДА». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Порто-Ново». Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк

https://1dogma.ru/