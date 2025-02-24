В Ростове на 20% выросла оплата ЖКХ через онлайн-сервисы банка

В Ростове-на-Дону за последние три месяца прошлого года оплата жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы банка увеличилась на 20%. Наибольший рост активности зафиксирован среди жителей Батайска — 16%, Ростова и Азова — по 14%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



По словам управляющего филиалом ВТБ в Ростовской области Юрия Авдеева, рост оплаты услуг дончанами через онлайн-сервисы связан с введением оплаты ЖКХ, штрафов и прочих операций без комиссии, которая распространяется не только на льготников, но и на всех клиентов банка ВТБ. «Практика нулевой комиссии будет применяться ко всем регулярным операциям для розничных клиентов», отметил Юрий Авдеев.

Напомним, что банки контролируют около 70% рынка платежей, что делает комиссии обязательными для большинства людей, а с июля прошлого года Государственная Дума РФ освободила от комиссий за ЖКХ ряд льготных категорий граждан, однако для остальных пользователей сервисов онлайн-оплаты в банке расходы могут достигать до 2% от суммы платежа.

Снежана Стодольская