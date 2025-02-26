В Прикамье появился третий дилер белорусско-китайского бренда Belgee

Компания «Автопрестиж» получила официальное дилерство белорусско-китайской марки Belgee, сообщил «Ъ-Прикамье» источник на авторынке. Согласно официальному сайту бренда, в скором времени в Перми пройдет открытие нового салона. Гендиректор пермского холдинга Артем Кононов подтвердил «Ъ-Прикамье» получение дилерства. По его словам, шоурум марки расположится в автосалоне в Камской долине, где на данный момент представлен бренд Geely. «Geely переедет в соседнее здание и будет соседничать с GAC»,— подчеркнул господин Кононов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Машины Belgee выпускаются в Белоруссии совместным белорусско-китайским предприятием «Белджи», организованным с Geely Motors. Китайский концерн является официальным дистрибьютором бренда Belgee. Согласно открытым данным, в Пермском крае автомобили Belgee также продают дилеры Geely VERRA и «Geely Дав-авто».

«Автопрестиж» занимается продажами машин в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге и Волгограде. Согласно официальному сайту «Автопрестижа», на территории краевой столицы холдинг продолжает продажу машин китайских брендов Geely, GAC, Knewstar, BAIC.