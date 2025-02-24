Житель Ростова задержан за угон такси

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону местного жителя, подозреваемого в угоне такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 22 февраля 32-летний ростовчанин, ранее судимый за кражи, сел в такси к 35-летнему водителю. Угрожая предметом, похожим на нож, пассажир угнал автомобиль. После угона фигурант попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено дело за угон без цели хищения с угрозой применения насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Кристина Федичкина