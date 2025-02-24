В Казани женщину приговорили к 1,6 годам колонии за неуплату алиментов

Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу ранее судимой 40-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Женщину приговорили к 1,6 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с января 2019 года женщина была обязана по решению суда выплачивать алименты на содержание своего ребенка в размере 1/6 части заработка или иного дохода. Однако она систематически уклонялась от выполнения этой обязанности: не оказывала материальную поддержку ребенку, не трудоустраивалась и не предпринимала попыток погасить долг. Даже будучи привлеченной к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ она продолжила игнорировать судебное решение. В результате сумма задолженности по алиментам превысила 590 тыс. руб.

На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учетом наличия неотбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил ей наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Артём Дергунов