Назначен новый главный травматолог Ярославской области

Заведующий седьмым травматолого-ортопедическим отделением больницы им. Соловьева Михаил Белов стал главным внештатным травматологом министерства здравоохранения Ярославской области. Об этом сообщили в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьёва Фото: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьёва

Под руководством господина Белова больнице первой в России удалось внедрить 48-часовой протокол лечения переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста. Михаил Белов принимает участие в научной работе медицинского университета, является соавтором национальных клинических рекомендаций.

В 2013 году господин Белов стал лауреатом премии губернатора Ярославской области «За исключительный личный вклад в решение социальных проблем области». Закончил в 2000 году Ярославскую государственную медицинскую академию.

Ранее главным травматологом области был Александр Дегтярев, в прошлом главврач больницы скорой помощи им. Соловьева, депутат областной думы 5 созыва и депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва.

Алла Чижова