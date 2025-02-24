Аэропорт Перми попал под санкции ЕС

В новый пакет санкций Евросоюза попал аэропорт Перми. Такое решение ЕС принял в отношении морских портов и аэропортов, которые, по его мнению, используются в военных целях. С ними запрещено совершать любые сделки. При этом конкретного юрлица, в отношении которого вводятся ограничения, авторы санкций не указали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт». Под ограничительные меры ЕС попали и столичные аэропорты Внуково, Жуковский, аэропорты Нижнекамска, Екатеринбурга и Пскова. Наряду с этим ЕС намерен ввести санкции в отношении иностранных авиаперевозчиков, которые захотят совершать рейсы внутри России, а также занимаются поставкой в страну авиационной продукции.