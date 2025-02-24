В Перми с марта начнут действовать новые требования в Правилах благоустройства города

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к этому моменту владельцы капитальных объектов, расположенных в границах городского центра и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования или на улицу особого градостроительного значения, должны иметь согласованный колерный паспорт капитального объекта.

Согласно новым требованиям, разработка и согласование колерного паспорта не потребуется для капитальных объектов, в отношении которых получено решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика, а также объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства и гаражей, расположенных в особых территориях.

Кроме этого, новыми правилами уточнены требования по содержанию капитальных объектов. Так, остекление витрин, витражей, оконных и дверных блоков, средства размещения информации, рекламные конструкции, а также цветовое решение и отделочные материалы фасада должны быть чистыми и без повреждений. При содержании должны проводиться очистка, промывка поверхностей и архитектурных элементов фасада, устранение повреждений. Более того, не допускается размещать на фасадах объявления, афиши, агитационные материалы и иные конструкции, содержащие информацию или изображение. Также запрещено выполнять надписи и графические рисунки с нарушением установленных требований.

Владельцы капитальных объектов и организаций, обеспечивающих их содержание, обязаны проводить ремонт фасада не реже одного раза в пять лет для объектов, расположенных в границах особых территорий и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования. Для объектов на иных территориях – не реже одного раза в десять лет. Также уточнены требования к цветовому решению фасада, определению цветовой палитры, состоящей из более чем 300 цветов. При этом предельное количество сочетаний колористики – не более десяти цветов с учетом особенностей.

Изменился и перечень отделочных материалов, которые не допускаются при проведении текущего и капитального ремонта фасада. В него вошли профилированный металлический лист, сайдинг, металлические или пластиковые панели, асбестоцементные листы, сотовые поликарбонаты, баннерная ткань и самоклеящаяся пленка.