В Челябинске участок дороги «Меридиан» отремонтируют за 318 млн рублей
Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил закупку на ремонт участка автодороги «Меридиан». Общая стоимость контракта составляет 318 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Ремонт запланирован на участке протяженностью 5 км от улицы Новомеханической до Рождественского. Согласно проектной документации, будущему подрядчику нужно демонтировать и обновить асфальтовое покрытие, бортовые камни и тротуары. Работы необходимо выполнить до августа 2025 года.
Подрядчика определят 14 марта.