Девелопер «Железно» планирует возвести аквапарк в Камской долине за четыре года

Застройщик «Железно», выигравший торги на право комплексного развития территории в Камской долине и несмежной площадки на шоссе Космонавтов, рассчитывает возвести аквапарк в течение четырех лет. Об этом сегодня сообщил на региональном градсовете руководитель СЗ «Железно-Пермь» Артем Елесин. В указанный срок входят в том числе проектные работы. К строительству аквапарка компания намеревается приступить примерно через год.

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Площадь аквапарка в Камской долине, в районе улиц Спешилова и Маршала Жукова, составит не менее 40 тыс. кв. м. Это будет объект федерального масштаба, уточнил господин Елесин. «На данный момент проект находится на внутреннем согласовании в компании. После согласования будем готовы, при необходимости, представить этот проект на градсовете дополнительно»,— пояснил руководитель СЗ «Железно-Пермь». Аквапарк предполагается расположить на той стороне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилья комплекса (на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова), а также два детских сада.

Минувшим летом кировский девелопер «Железно» выиграл торги на право КРТ в микрорайоне Камская долина. На сегодняшнем градсовете представители застройщика рассказали о мастер-плане будущего района. По договору комплексного развития, помимо 330 тыс. кв. м жилья, девелопер построит школу на 1050 мест и детский сад на 350 мест. Школу оборудуют тремя спортзалами, хореографическим залом для занятий танцами, аэробикой, шейпингом, актовым залом с эстрадой на 550 зрительских мест, мастерскими и выставочным залом. На участке вдоль шоссе Космонавтов компания построит картодром и передаст его властям.