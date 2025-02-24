В Шарканском районе объявлен конкурс на создание гимна

В Шарканском районе стартовал конкурс на лучший вариант гимна, который станет официальным символом района. Как сообщает пресс-служба администрации района, прием конкурсных материалов продлится до 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление территориального развития Шарканского района Фото: Управление территориального развития Шарканского района

Флаг и герб района были приняты в 2008 году, однако гимна до сих пор не было. Совет депутатов Шарканского района утвердил положение о конкурсе в конце прошлого года. Участники могут представить несколько вариантов гимна, который должен состоять из не более чем трёх куплетов и трёх припевов. Общая продолжительность звучания произведения не должна превышать 3-4 минут, а короткий инструментальный вариант — 2 минуты.

Победителю конкурса выплачивается денежная выплата: 7 тыс. руб. автору музыки и 7 тыс. руб. автору текста. В случае, если автором музыки и автором текста является один человек, то ему выплачивается премия за музыку и за текст.