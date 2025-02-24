Росприроднадзор выдал 30 нижегородским компаниям предостережения из-за стоков

В Нижегородской области 30 предприятий получили предостережения Росприроднадзора из-за нарушений при заборе воды и сбросе стоков. По данным надзорного ведомства, информация о нарушениях природоохранных норм поступила из регионального министерства экологии.

Проведенная в четвертом квартале 2024 года проверка показала, что 17 предприятий сбрасывают стоки с превышением установленных нормативов. В их числе водоканалы и организации ЖКХ в различных районах Нижегородской области.

Также установлено, что 13 предприятий не предоставили контролирующими органами либо предоставили не в полном объеме обязательную отчетность.

Андрей Репин