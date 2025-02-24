Поставщика компьютеров включили в РНП по жалобе ярославской больницы

Ярославское межрегиональное УФАС включило ООО «Славбизнесгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за поставки компьютеров, несоответствующих требованиям контракта. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Между ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница» и компанией был заключен контракт на поставку персональных компьютеров, который впоследствии заказчик расторг и обратился в ФАС с требованием включить компанию в РНП.

Антимонопольный орган выяснил, что поставленные компьютеры не соответствуют требованиям, заявленным в контракте. Поставщик не отрицал этого факта, но вместо замены компьютеров начал убеждать заказчика и сотрудников антимонопольной службы в необходимости использования именно предложенной техники. Как указывается в сообщении УФАС, поставщик рассчитывал на некомпетентность заказчика в сфере технологий.

Алла Чижова