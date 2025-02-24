СберИнвестиции: Ростовская область вошла в число лидеров по количеству мужчин-инвесторов

В Сбере составили портрет мужчины-инвестора и рассказали, какие активы представители сильного пола предпочитают для своих вложений.



Фото: нейросеть Сбера Kandinsky 3.1

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству мужчин-инвесторов в СберИнвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Всего в 2024 году брокерский счет в СберИнвестициях открыли на 60% больше мужчин, чем годом ранее. Средний объем активов в портфеле увеличился на 16%, а общее число сделок — на 15%. Таковы результаты исследования, которое СберИнвестиции провели к 23 февраля.

В СберИнвестициях мужчины составляют 57% от числа всех инвесторов. Среди подростков, открывших брокерский счет в Сбере, этот показатель выше — 79%. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет. Открывают брокерский счет чаще всего в 34 года.

За прошлый год мужчины совершили на 15% больше сделок, чем годом ранее. Средний объём активов в их портфелях увеличился на 16%. Это значит, что мужчины все чаще выбирают вложения в фондовый рынок для преумножения своего капитала.

Отметим, что итоговый результат зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее большинство мужчин придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. Так, по объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%. Кроме того, несмотря на рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, по количеству покупателей среди мужчин акции обошли их в полтора раза. Лидируют в портфелях акции Сбера, Газпрома, Лукойла, Сургутнефтегаза, Норникеля, Татнефти, Роснефти, Северстали, Новатэка и Транснефти.

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в ТОП регионов по числу мужчин-инвесторов вошли Ростовская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. При этом наибольшая доля мужчин среди инвесторов в Чеченской Республике, Республике Крым, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.