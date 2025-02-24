Минстрой прокомментировал ситуацию с коптящей котельной под Ярославлем

В Ярославском районе в Красных Ткачах из-за некачественного топлива для мазутной котельной дворы и дороги покрылись сажей. Комментарий областного министерства строительства и ЖКХ публикует региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Красные Ткачи, «Вконтакте» Фото: Красные Ткачи, «Вконтакте»

Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали фото, на которых видно загрязненный снег. Как сообщает минстрой со ссылкой на водоканал, «инцидент на мазутной котельной в Красных Ткачах произошел из-за некачественного топлива».

«В адрес поставщика мазута отправлена претензия. Завтра, 25 февраля, планируется поставка нового топлива, которое будет поставлено с ЯНПЗ»,— говорится в сообщении.

В минстрое добавили, что в настоящее время идет поэтапная работу по строительству газовых котельных и переводу объектов теплоснабжения с менее экономичных видов топлива на газ.

Алла Чижова