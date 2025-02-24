В Карачаево-Черкесии в 2025 году отремонтируют 39 км дорог

В 2025 году в Карачаево-Черкесии продолжатся проекты по развитию дорожной сети в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщается в Телеграм-канале правительства республики, планируется отремонтировать около 39 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году будет продолжен капремонт автодороги «Майкоп-Карачаевск» – отремонтируют еще 7 км. За последние годы уже обновлено около 40 км этой трассы. Также продолжится ремонт дороги «Усть-Джегута – Терезе». Здесь завершены работы на двух участках длиной 16 км. В планах обновить еще 8,8 км.

За счет средств республиканского бюджета в 2025 году будут приведены в нормативное состояние и другие участки дорог. В планах — ремонт 1,2 км дороги «Адиль-Халк – Псаучье-Дахе», двух км автодороги в пгт Ударный, пяти км в селе Маруха и 10 км дороги «Карачаевск-Учкулан».

Также планируется завершить реконструкцию участка дороги «Малый Зеленчук – Кош-Хабль» и приступить к ремонту участка в Али-Бердуковском. Кроме того, в 2025 году ремонт затронет и 3,9 км автодороги «Кардоникская – Кызыл-Октябрь». Оба объекта рассчитывают завершить к концу 2026 года.

Андрей Николаев