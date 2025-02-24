В Чувашии оштрафовали сотрудника предприятия после взрыва газового баллона в отеле

В Чебоксарах начальника производственного цеха предприятия «Букет Чувашии» оштрафовали после взрыва газового баллона в одной из гостиниц города. Об этом сообщает СУ СК России по Чувашии.

По материалам дела, с 2014 года один из газовых баллонов в отеле ни разу не подвергался техобслуживанию. 29 мая 2024 года произошла его разгерметизация, которая привела к взрыву. В результате отелю был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 800 тыс. руб. Во время происшествия также пострадали 10 человек.

Руководителя компрессорного цеха ОАО «Букет Чувашии» признали виновным по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение крупного ущерба по неосторожности. Ему назначили штраф 100 тыс. руб.

Дарья Сайфиева