На Кубани обновят электрички на пригородных маршрутах

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» начала поэтапную замену подвижного состава. Электропоезда нового поколения ЭП3Д будут курсировать по маршрутам Краснодар — Тимашевская, Краснодар — Горячий Ключ и Краснодар — Васюринская, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород» Фото: пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород»

В компании отметили, что современные электрички оснащены креслами с повышенным уровнем комфорта, вместительными багажными полками и местами для перевозки велосипедов. В салонах установлена система климат-контроля и предусмотрены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Конструкция поездов адаптирована для перевозки маломобильных пассажиров.

За 2024 год пригородными поездами АО «Кубань Экспресс-Пригород» было перевезено около 22 млн пассажиров, что на 16% больше, чем за 2023 год. Компания намерена продолжить работу по обновлению подвижного состава.

Вячеслав Рыжков