Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как под новым брендом зачастую выпускают модели других автопроизводителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Knewstar Фото: Knewstar

В минувшем декабре больше 6 млн просмотров за сутки неожиданно собрало видео, где работник станции техобслуживания и по совместительству блогер решил проверить миф о том, что на крышке двигателя автомобиля Skoda под эмблемой чешской марки прячется эмблема VW. Взял горелку, отплавил «шкодовский» логотип и действительно обнаружил под ним лого немецкого концерна.

Непонятно, почему такое открытие вызвало у нас такой ажиотаж. Вероятно, мы уже подзабыли, что марка Skoda принадлежит концерну VW, и многие узлы разных моделей двух марок унифицированы. В одном из комментариев к этому видео кто-то остроумно написал: «почему вас не удивляет, что можно отпарить шильдики у современного "Москвича" и обнаружить китайский JAC?»

На самом деле так называемый бейдж-инжиниринг придумали не вчера. Например, в конце 1980-х трехдверка Suzuki Vitara продавалась в США под именем Geo Tracker, а производился автомобиль на заводе в Канаде. Этим решались сразу две проблемы: в то время в США шла пропагандистская кампания против недорогих, но качественных товаров из Японии, а североамериканская сборка позволяла обойти налоги.

Сегодня у подобного причины тоже могут быть самые разные. Например, в сентябре прошлого года в России появилась отечественная марка Knewstar. Под ней у нас стали продавать купе-кроссовер Geely Tugella. У себя на родине, в Китае, его сняли с производства. Однако на нашем рынке и Tugella, и соплатформенный ей Monjaro безусловные бестселлеры, причем вполне заслуженно. Плюс новое имя — это способ для китайского производителя уйти от лишних вопросов и от вторичных санкций со стороны западных стран.

На днях у марки Knewstar случилось пополнение. В Росстандарте одобрение типа транспортного средства получила еще одна модель. Что это конкретно будет, пока не объявлено, но, судя по тизерам, которые были обнародованы еще осенью, скоро под именем Knewstar у нас можно будет купить кроссовер, ранее известный как Geely Atlas.

Дмитрий Гронский