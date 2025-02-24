Экс-директора челябинского завода оштрафовали за задержку зарплат

Мировой судья судебного участка №7 Курчатовского района Челябинска признал виновным 37-летнего бывшего генерального директора ООО «Торговый дом “Завод современного промышленного оборудования”» Марата Нерсисяна по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Его оштрафовали на 105 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что господин Нерсисян с августа по ноябрь 2023 года, имея средства на счетах, не выплачивал жалованье сотрудникам предприятия. Общая задолженность составила более 362 тыс. руб. Наказание назначили с учетом позиции стороны обвинения и возмещения ущерба потерпевшим.

Виталина Ярховска