«Падение года: с третьей позиции в конец десятки упал британец Бэнкси»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об итогах аукционного сезона 2023-2024 годов в сегменте contemporary art.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Сайт Artprice традиционно подводит итоги аукционного сезона 2023-2024 годов. Обратимся к сегменту contemporary art. Эксперты отмечают, что здесь на вершине рейтинга появляются новые имена. На рынке современного искусства доминируют его звезды или иконы, чьи многомиллионные работы составляют его экономическую опору. Таким образом, хотя весь прошлогодний аукционный рынок состоит из работ более 33 тыс. различных художников, почти треть мирового аукционного оборота в этом сегменте была сгенерирована всего десятью художниками.

В прошлом году в десятку самых продаваемых художников вошли такие традиционные имена, как Жан-Мишель Баския, Ёситомо Нара, Джордж Кондо, Кит Харинг, Ричард Принс, Дэмиен Херст и Бэнкси. Зато Джули Мерету, Лю Йе и Сальво добились значительного прогресса в топ-10. Если мы расширим рейтинг до 500 самых продаваемых художников, мы увидим, что на них приходится 85% мирового аукционного оборота в сегменте контемпорари, это очень значительная часть рынка. Бурный геоэкономический контекст расстроил рынок высокого класса, на котором, с одной стороны, исключительные работы стали более редкими, а, с другой стороны, покупатели стали более осторожными в своих ставках, что сделало рынок менее конкурентоспособным. Эти факторы сократили аукционные результаты некоторых крупных подписей, таких как Бэнкси и Нара.

Вот табличка топ-10 самых продаваемых современных художников. На первом месте рейтинга уже 14 лет подряд находится американец Баскиа. Второе твердо держит японец Нара. Кондо поднялся с девятого места в прошлом сезоне на третье. Харинг с шестого на четвертое. Мерету (единственная женщина в десятке) на пятое ворвалась аж с прошлогоднего 65-го. Все трое американцы. Китаец Лю Йе прыгнул с 21-го на шестое. Британец Херст с восьмого поднялся на седьмое место. Американец Принс с 16-го на восьмое. Итальянец Сальво совершил огромный скачок с 86-го места в прошлом году на нынешнее девятое. И, наконец, падение года: с третьей позиции в конец десятки упал британец Бэнкси. Вот так.

Дмитрий Буткевич