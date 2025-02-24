Костюмы и деконструкция в новой коллекции Red September

Российская марка одежды и аксессуаров Red September представила свою новую коллекцию. Эту линейку дизайнер Ольга Васюкова назвала «Перерождение». Название отсылает как к вещам, которые как будто прошли проверку временем (потертые джинсы и сдержанные оттенки), так и к собственным прошлым сезонам — например, в формате шорт вернулись брюки из прошлой линейки. Также в новой коллекции Red September представил свою версию классического костюма: на пиджаке нет лацканов и скошены карманы, а для брюк выбран максимально свободный силуэт. Вся коллекция будет доступна на сайте бренда с 28 февраля.

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