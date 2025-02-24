В Башкирии заключены контракты на обеспечение загранаппаратов в трех странах

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии по итогам трех аукционов заключило контракты на обеспечение загранаппаратов в трех странах на общую сумму около 18 млн руб., следует из сообщений на сайте госзакупок. Контракт на организацию работы торгового представительства в Беларуси заключен с ООО «Ивентстрой» по начальной стоимости 6,3 млн руб., в Казахстане — с ООО «Артикул» за 5,29 млн руб. (при начальной цене 5,32 млн руб.), в Китае — с ООО «Виэль тревэл компани» за 6,39 млн руб. (начальная стоимость — 6,42 млн руб.). В каждом аукционе участвовало несколько претендентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать до конца 2025 года. В их числе — аренда офисов площадью от 60 кв. м до 150 кв. м в Минске, Астане и Пекине, оснащение их интернетом и телефонией, мебелью и техникой, уборка и коммунальные расходы, а также аренда и обслуживание автомобиля или электроавтомобиля, почтовые расходы, услуги перевода и так далее.

Итоги еще двух аукционов — на обеспечение загранаппаратов в Турции начальной ценой 4,2 млн руб. и Узбекистане за 3,08 млн руб. — подведены, но контракты пока не заключили. В протоколах названия компаний-победителей не указаны.

ООО «Артикул», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Перми в ноябре 2007 года. Владельцем является Дмитрий Кривенков. Выручка в 2023 году составила 2,2 млн руб., чистая прибыль — 254 тыс. руб. Последний госконтракт стоимостью 358 тыс. руб. был заключен в 2016 году.

ООО «Ивентстрой» зарегистрировано в Уфе в декабре 2024 года. Владельцем является Василий Ярыгин. Компания занимается организацией конференций и выставок.

ООО «Виэль тревэл компани» зарегистрировано в Перми в мае 1996. Компания является туристическим агентством. Владелец — Елена Кривенкова. Выручка в 2023 году составила 231,6 млн руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб. В 2024 году компания заключила шесть контрактов на общую сумму около 24 млн руб., в том числе на обеспечение загранаппаратов Башкирии в Китае, Казахстане, Беларуси, Турции и Узбекистане.

Майя Иванова