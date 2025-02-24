В Кабардино-Балкарии страховые пенсии проиндексировали в феврале на 9,5%

В феврале 2025 года Отделение Социального фонда России по Кабардино-Балкарии проиндексировало страховые пенсии более чем для 170 тыс. жителей региона на 9,5%, что соответствует росту цен по данным Росстата. Об этом сообщает администрация главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Перерасчеты были сделаны автоматически и в беззаявительном порядке. Фиксированная выплата увеличилась до 8,9 тыс. руб., а стоимость одного пенсионного коэффициента — до 145,69 руб.

Пенсионеры получат доплату за январь с учетом доиндексации: с 7,3% до 9,5%. Особенностью индексации в этом году стало распространение повышения на работающих пенсионеров, что гарантирует всем получателям пенсий увеличение выплат вне зависимости от их трудовой деятельности.

Андрей Николаев