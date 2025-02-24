Многодетные смогут бесплатно посещать музеи Удмуртии без проживания в регионе

Члены многодетных семей смогут посещать находящиеся в ведении Удмуртии музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, которые проводятся за счет республики, без условия проживания в регионе. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госсовета Удмуртии, его рассмотрят на сессии 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сейчас региональный закон «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (№13-РЗ) распространяется на многодетные семьи, в которых родители или опекуны проживают в Удмуртии. Члены таких семей могут по одному разу в месяц бесплатно посещать государственные музеи и выставки (в течение мероприятия).

Изменения регионального законодательства проводятся в соответствии с указом президента от 23 января 2024 года (№ 63), где отмечается, что многодетным гарантируется право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в РФ независимо от их места жительства.

Как следует из пояснительной записки к региональному законопроекту, реализовываться это право будет за счет доходов учреждений культуры в республике и ассигнований, предусмотренных бюджетом Удмуртии.