ЕС ввел санкции против руководителей «Мечела» и ЮГК

Европейский союз одобрил 16-й пакет санкций против России. Он приурочен к третьей годовщине начала СВО. В список внесли владельца группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова и председателя совета директоров холдинга «Мечел» (включает Челябинский металлургический комбинат) Игоря Зюзина. Информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото — владелец группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На фото — владелец группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках новых санкций европейским компаниям запретили оказывать услуги в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Также ограничения касаются сфер бухгалтерского учета, PR, IT-консалтинга и строительства.

Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц и 35 организаций за действия, «угрожающие территориальной целостности Украины». Также Совет учредил два новых критерия для расширения санкционных мер. Первый касается владельцев или эксплуатантов судов теневого флота, второй — тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.