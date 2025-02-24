В Краснодаре спрос на криоконсервацию биоматериала вырос с начала СВО

В частных клиниках Краснодара увеличился спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы. После начала специальной военной операции (СВО) количество процедур по криоконсервации мужского биоматериала удвоилось по сравнению с 2021 годом, рассказала «Ъ-Кубань» заместитель директора по развитию клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио» Анна Морозова. Точные цифры в клинике не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй скачок спроса, по ее словам, произошел в конце 2022 года и продолжился в 2023 году после объявления частичной мобилизации. В этот период количество процедур вновь увеличилось вдвое относительно показателей 2022 года и с тех пор сохраняется на стабильном уровне.

«Прежде всего спрос на эту услугу вырос среди участников СВО. Благодаря освещению в СМИ, мужчины узнают о возможностях криоконсервации и решают сохранить свой биоматериал в качестве страховки на будущее»,— отмечает Анна Морозова.

В 2024 году также наблюдается рост спроса на криоконсервацию женских половых клеток. По словам госпожи Морозовой, количество программ по сохранению ооцитов для отложенного материнства выросло на 71% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают это с повышением информированности женщин о возможности сохранения яйцеклеток в молодом возрасте.

Как писал «Ъ», по итогам 2024 года спрос на процедуры заморозки яйцеклеток в Центре инновационных репродуктивных технологий им. Е. Г. Лебедевой (входит ГК «Мать и дитя») вырос на 30% год к году. Медицинский директор «Севергрупп Медицина» (управляет петербургской сетью клиник «Скандинавия») Любовь Барабанова рассказала, что у них количество проведенных процедур по заморозке яйцеклеток по итогам 2024 года выросло в 2,5 раза.

Наталья Решетняк