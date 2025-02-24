Индонезия создала суверенный фонд на $900 млрд

Президент Индонезии Прабово Субианто провел торжественную церемонию открытия нового суверенного фонда благосостояния страны Danantara Indonesia, сообщает Reuters. Объем активов под управлением этого фонда должен составить $900 млрд. Через Danantara правительство, в частности, будет управлять активами государственных компаний.

Как было объявлено сегодня, 24 февраля, в рамках первого раунда инвестиций фонд направит $20 млрд более чем в 20 проектов в области переработки никеля, бокситов, меди и разработки искусственного интеллекта, на нефтеперерабатывающие заводы и в возобновляемую энергетику, а также в производство продуктов питания.

Власти надеются, что это поможет ускорить рост экономики страны с нынешних 5% до 8% в год — целевого показателя, намеченного господином Субианто в ходе предвыборной кампании. Ранее он уже объявил о многомиллиардных сокращениях бюджетных расходов с целью стимулировать рост экономики.

Danantara — второй суверенный фонд Индонезии. Первый — Indonesia Investment Authority — управляет активами на $10,5 млрд.

О том, зачем в Индонезии строят новую столицу, читайте в материале «Там будет город-джунгли».

Кирилл Сарханянц