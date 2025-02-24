Небольшой снег ожидается всю неделю в Удмуртии

На неделе с 24 февраля по 2 марта в Удмуртии ожидается небольшой снег. Наиболее интенсивные снегопады пройдут во вторник, 25 февраля, и четверг, 27 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, температура воздуха ночью с 24 по 25 февраля опустится до -10..-15°С, при прояснениях до -20°С. Днем 25 февраля температура поднимется до -4..-9°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В среду, 26 февраля, ночью ожидается -11..-16°С, днем – -2..-7°С. В четверг ночью потеплеет до -5..-10°С, днем – до -1..-6°С.

К концу недели местами возможны небольшие осадки. Температура будет на пару градусов выше нормы.