В Оренбуржье избрали меру пресечения обвиняемому в хищении 11 млн рублей при ремонте школы искусств

В Оренбуржье суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Он заключен под стражу до 18 апреля 2025 года, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый похитил 11,7 млн руб., которые были выделены в рамках нацпроекта «Культура» на ремонт МБУДО «Детская школа искусств Северного района». Он совершил преступление в составе группы лиц по предварительному сговору с руководителем подрядной организации».

Руфия Кутляева