Власти назвали «абсолютным фейком» срочную подготовку к открытию аэропортов

Росавиация опровергла слухи о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной и южной части России. Информацию об этом там назвали «абсолютным фейком». Воздушные гавани на юге страны были закрыты в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине.

«Информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком»,— говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Всего после начала боевых действий было закрыто 11 аэропортов на юге России. В апреле 2024 года Росавиация объявила об открытии аэропорта Элисты. Воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы с мая. По данным на конец февраля 2025 года остаются закрытыми аэропорты в 10 городах: в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.