В Пензе прокуратура взяла на контроль подачу отопления в Октябрьском районе

Пензенская прокуратура поставила на контроль ситуацию по возобновлению теплоснабжения многоквартирных домов в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в Октябрьском районе произошла авария на теплосети, из-за которой отопления лишились жители 23 многоквартирных домов и образовательная организация. К работе по устранению аварии приступили специалисты ПАО «Т Плюс».

На место выезжал зампрокурора района Григорий Сумароков. Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Фролов