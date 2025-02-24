Зоя Чернышева назначена директором департамента образования ЯНАО
Директором департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначена Зоя Чернышева, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. С 24 февраля она приступила к исполнению своих служебных обязанностей.
Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Зоя Чернышева
Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Зоя Чернышева начинала свою карьеру учителем начальных классов, преподавала английский язык и в течение восьми лет была директором школ в Москве. После чего она возглавляла департамент образовательной деятельности НИЦ «Курчатовский институт».
Госпожа Чернышева имеет два высших образования по специальностям «Педагогика и методика начального образования» и «Иностранный язык», кроме того она проходила профессиональную переподготовку по программам «Менеджмент в образовательном учреждении» и «Эффективный руководитель столичной системы образования».
Ранее пост директора департамента образования ЯНАО занимала Марина Кравец, однако в конце ноября прошлого года она вышла на пенсию. Временно исполняющим обязанности был назначен заместитель директора Марат Ныкышов.