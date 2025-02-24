Мэр Ярославля перешел на дистант из-за операции

Мэру Ярославля Артему Молчанову сделали операцию на ноге. Об этом господин Молчанов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Мэр отметил, что операция была плановой и прошла успешно. Сейчас Артем Молчанов восстанавливается.

«Это не мешает работе, но пока что тружусь в дистанционном формате. Все вопросы городского хозяйства на контроле, нахожусь на связи со всеми заместителями и директорами департаментов. Да и система городского видеонаблюдения позволяет всегда быть в курсе дел»,— рассказал господин Молчанов.

При этом он добавил, что завтра примет участие в совещании губернатора, а в среду планирует выезд на перспективные территории для комплексного развития жилищного строительства.

На прошлой неделе было отменено открытое совещание в мэрии с участием главы города. Также не было мэра и на заседании муниципалитета 19 февраля. В мэрии поясняли, что мэр находится в командировке, однако где именно — не уточнялось.

Алла Чижова