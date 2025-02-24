В Копейске с начала года произошло 19 нападений собак

С начала текущего года в Копейске бродячие собаки 19 раз напали на местных жителей. После этих случаев пострадавшие обращались за медицинской помощью. Семь раз животные набрасывались на несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Одним из последних установленных надзорным ведомством случаев стал инцидент 4 февраля. Около школы №13 в поселке Горняк собаки покусали за ноги 14-летнего мальчика. Главе Копейска Светлане Логановой внесено представление об устранении нарушений из-за ненадлежащего контроля за подрядчиком, отлавливающим животных. Также прокуратура подала иск в городской суд к администрации о взыскании компенсации морального вреда в интересах пяти детей, пострадавших от нападения собак, на общую сумму 360 тыс. руб.

Виталина Ярховска