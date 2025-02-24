В Оренбурге не потушивший сигарету мужчина обвиняется в гибели двух человек

В Оренбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из материала дела, мужчина оставил тлеющую сигарету на веранде жилого дома на улице Курчатова. В результате произошедшего возгорания проживающие в домовладении женщина и мужчина не смогли своевременно покинуть жилье и скончались от отравления продуктами горения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Алексей Алексеев